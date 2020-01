Garantizar la conservación de los ecosistemas

La Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna es el organismo que maneja y administra la reserva natural, los parques nacionales y otras áreas protegidas de Cuba.

Actualmente es responsable de más de 50 áreas protegidas dispersas a lo largo de la Isla y sus aguas territoriales.

Ellas constituyen una variedad grande de ecosistemas de un alto valor, representando la naturaleza de nuestro archipiélago, su carácter, su fragilidad, su estado de conservación y biodiversidad.

Las más de 50 áreas protegidas que maneja y administra la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna comprenden las cimas más altas de las partes orientales y occidentales del país, y de la Isla de la Juventud, algunos de los arrecifes costeros más sensibles de Cuba, en tanto los cayos e islas son incluidos dentro de ese sistema de reservas.

El trabajo de conservación de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna se controla a través de los proyectos, los que incluyen manejo, silvicultura, florística y faunística, programándose junto con esos el trabajo en la educación medioambiental.

Para lograr la ejecución y control de cada proyecto, la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna cuenta con estaciones de apoyo y estaciones de campo.

Esa entidad es particularmente activa en la conservación de las poblaciones de animales y plantas en peligro de extinción en sus reservas.

La flora cubana se caracteriza por una riqueza en la variedad de especies, más del 50 por ciento son endémicas o propias de la Isla, en tanto en nuestra fauna se conocen más de 16 mil 500 especies.

