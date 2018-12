Fomento, bastión estratégico para el triunfo

El 16 de diciembre de 1958 la localidad de Fomento, en Santi Spíritus, se convertía en un hervidero de revolucionarios dispuestos a acabar con la dictadura de Batista.

Se iniciaba la ofensiva rebelde en la provincia de Las Villas, bajo las órdenes del Comandante Ernesto Che Guevara, quien instaló la Comandancia General en ese sitio, junto a valiosos guerrilleros como Roberto Rodríguez, El Vaquerito. Ocupar Fomento y avanzar hasta llegar a Santa Clara era el objetivo de las fuerzas rebeldes, para lo cual el Che trató de persuadir al jefe del cuartel y le exigió su rendición, rechazada por el esbirro.

En los días finales de la dictadura, el Che ordenó el comienzo de las acciones de guerra en Fomento y las posiciones enemigas comienzan a caer ante la audacia de los jóvenes barbudos inspirados en Fidel.

Hace 60 años, la batalla del poblado espirituano de Fomento constituyó un duro golpe para la dictadura, quien perdió el cuartel y otras posiciones ante el ímpetu de los guerrilleros.

Con el apoyo de la población, el Che y sus hombres, incluido el pelotón Suicida, logran la rendición de las fuerzas de Batista, en combates que duraron apenas 48 horas.

En la tarde del 18 de diciembre del 58 Fomento se convirtió en la primera cabecera municipal de Las Villas en manos revolucionarias, aunque con el dolor por la pérdida de valiosas vidas.

La toma de ese poblado, ubicado en la actual provincia de Sancti Spíritus, demostró la capacidad de los rebeldes para rendir guarniciones fortificadas, lo que multiplicó el espíritu de lucha para tomar Santa Clara y lograr el triunfo de enero.



