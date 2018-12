Florencia, primer territorio libre del Camagüey

El poblado de Florencia fue el primer territorio libre de la tiranía batistiana en la antigua provincia de Camagüey, hecho ocurrido el 14 de diciembre de 1958.

Los días finales de ese año se convirtieron en multitudes de revolucionarios, dirigidos por el Comandante Camilo Cienfuegos y el entonces capitán Roberto León González, junto a rebeldes del Frente Norte de las Villas.

Hace 60 años pobladores de la montañosa zona de Florencia desactivaron un cuartel, sabotearon la alcaldía y la estación de ferrocarril, entre otros objetivos que desmantelaron a las fuerzas de la dictadura.

A la liberación de la comunidad avileña de Florencia contribuyeron también integrantes de la columna Cándido González, el Movimiento 26 de julio, y el destacamento Reinaldo León Yera, del Directorio 13 de marzo.

La bota batistiana jamás pisará el suelo florenciano, dijo el 14 de diciembre del 58 el entonces capitán Roberto León tras liberar al poblado avileño de Florencia de la dictadura batistiana.

Comenzaba una etapa diferente en esas montañas que luego del triunfo de la Revolución se transformaban en un bastión con el accionar de sus hombres y mujeres, quienes renunciaron para siempre a la opresión del capitalismo.

Ubicado al norte de Ciego de Ávila, Florencia no solo fue el primer territorio libre de Camagüey, sino también el primero de esa provincia en declararse territorio libre de analfabetismo.

Tras su liberación, hace 60 años, ese municipio avileño exhibe actualmente una infraestructura social y económica que garantiza seguridad, salud y educación a sus habitantes, quienes hoy defienden la Revolución de los humildes.

