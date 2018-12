Estampas habaneras. Rita Longa

A la destacada artista de la plástica Rita Longa Aróstegui, siempre hay que tenerla presente por el sello especial en sus obras y las profundas raíces de cubanía de esta creadora.

Nacida en La Habana de principios del siglo XX, el 14 de junio de 1912, desde muy pequeña sintió una gran atracción por el mundo del arte, que ella consideraba fascinante.

Por la gran habilidad, que llegó a desarrollar a plenitud, creó obras de gran belleza, que instaló por igual en Cuba y en diversas locaciones de países de América y Europa.

Sus sueños, de alto vuelo imaginativo, se volcaron en la representación monumental del grupo familiar de venados, que pueden verse a la entrada del Parque Zoológico de La Habana y la famosa bailarina del cabaret Tropicana, de la capital cubana.

Los diversos galardones que le otorgaron a la artista de la plástica Rita Longa Aróstegui, desde que era muy joven y se iniciaba en su larga labor creadora, están avalados fundamentalmente por las palabras de elogio de los críticos y la admiración del público.

Ese mismo que la acompañó masivamente hasta su última morada, en el cementerio de Cristóbal Colón, el 29 de mayo del año 2000.

La recuerdan cuando se hacen fotos junto a sus creaciones, como un modo de perpetuar la belleza salida de sus manos.

A pesar de que la destacada creadora ya no está físicamente entre sus contemporáneos y admiradores, por su prolífica obra Rita Longa se mantiene vigente en el pueblo, ese que al decir de la doctora Graziella Pogolotti: “la admira, la reconoce y la recuerda, aún sin nombrarla”.

