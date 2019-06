Estampas habaneras. La calle de la Amargura

Una de las vías más transitadas por el público que a diario visita el Centro Histórico de La Habana Vieja es la llamada calle de la Amargura.

Si les decimos que a solo unos pasos de iniciarse, esa vía peatonal reboza dulzura, eso puede parecer una paradoja o quizás hasta una broma. Para enterarse, sólo debe mantenerse en sintonía y entonces podrá saberlo.

La mencionada calle de la Amargura empieza en el sitio conocido como la Plaza de San Francisco, a solo unos pasos de los muelles, junto al litoral habanero, y se extiende hasta la plazuela del Cristo, frente a la puerta principal de la iglesia de igual nombre.

Pues sí, la llamada calle de la Amargura, una de las más antiguas y significativas de nuestra Habana, tenía un carácter religioso, ya que era una de las vías por las que cada año transitaban los feligreses durante el recorrido de las procesiones en la Semana Santa.

A solo unos pasos de los inicios de la calle de la Amargura, en La Habana Vieja, esa vía reboza dulzura. Esto es porque exactamente en la unión de las calles Mercaderes y Amargura llama mucho la atención de grandes y chicos la Casa del Chocolate.

Ese lugar, también se conoce como la Casa de la Cruz Verde, por una gran cruz de piedra pintada de ese color que se puso ahí desde que se creó el edificio.

Hoy se ha convertido en el símbolo de la confitería que, sobre todo en los meses de verano, resulta una agradable visita para la familia, en especial los más pequeños de la casa.

Según referencias llegadas a nuestros días, esa esquina era uno de los lugares en los que se detenían las procesiones religiosas del Corpus Christi en la época de cuaresma, durante la época colonial.

