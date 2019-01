Ernest Hemingway en Cuba

El 2 de julio de 1961, enfermo y deprimido, el escritor norteamericano Ernest Hemingway puso fin a su vida en Ketchum, Idaho.

La huella que había dejado en Cuba, desde su primera y breve visita en abril del 28, había sido, sin embargo, profunda e imborrable.

En la Isla, Hemingway fue testigo de los gobiernos republicanos desde el de Gerardo Machado hasta el de Fulgencio Batista.

Luego viviría momentos del acontecer revolucionario posterior a enero de 1959. La historia recoge que a inicios de la década del treinta era frecuente ver a Hemingway por los mares de la costa norte cubana, de pesquería con algún compañero de aventuras o en las cercanías del hotel Ambos Mundos, en La Habana antigua.

A inicios de la década del 30 del pasado siglo, el escritor norteamericano Ernest Hemingway, hospedado en el hotel Ambos Mundos y asiduo del bar Floridita, presenciaría las manifestaciones populares que finalmente derrocaron al gobierno de Machado.

En el Ambos Mundos Hemingway comenzó a escribir, en 1939, una de sus más famosas novelas: Por quién doblan las campanas. Allí escribió también Nobody aver dies, el único de sus cuentos que se desarrolla en Cuba.

En el Floridita, bar de La Habana Vieja con el que estableció una empatía inigualable, se celebraría, en 1954, el Premio Nobel de Literatura otorgado a Ernest Hemingway.

En vida del escritor fue develado en el Floridita un busto suyo cercano al lugar en el que pasaba las tarde degustando su trago favorito.

Luego del deceso de Ernest Hemingway, acontecido el dos de julio de 1961, su viuda viajaría a La Habana para donar al gobierno revolucionario Finca Vigía, última morada del escritor en Cuba.

Allí, entre continuas idas y regresos, residió Hemingway desde finales de la década del 30 y hasta un año antes de su muerte.

En Finca Vigía realizó su campaña en contra de la Segunda Guerra Mundial, escribió su novela corta El viejo y el mar, tras la que le sería otorgado el Premio Nobel de Literatura y se casó con Mary Welsh.

Cuando Hemingway arribó a Cuba por última vez, en noviembre de 1959, expresó a la prensa su simpatía por el gobierno revolucionario y en los 8 meses que duró su estancia redactó el reportaje “El verano sangriento” y concluyó su novela París era una fiesta.

(Visited 1 times, 52 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.