Engels, más allá de la hermandad

No puede escribirse la historia de las sociedades humanas ni de los hombres que contribuyeron decisivamente a su desarrollo sin incluir los aportes sustanciales de Federico Engels, titán de las ideas del materialismo dialéctico.

Hombre que sacrificó su vida para apoyar a Carlos Marx en una hermandad ejemplar. Nació en una familia acomodada, conservadora y religiosa, propietaria de fábricas textiles, pero su paso por la Universidad de Berlín lo definió junto a revolucionarios de la época.

Fue conocedor de la miseria engendrada por el capitalismo y un revolucionario inclaudicable.

Hoy cuando la Humanidad atraviesa enormes desafíos bajo una amenaza imperialista dispuesta a todo por afianzarse y dominar el mundo, las ideas de Federico Engels, a 124 años de su deceso, tienen aún mucho que enseñar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.