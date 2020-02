¿En qué fase está el nuevo Código de las Familias?

Una de las normas jurídicas que tiene Cuba por delante es el Código de las Familias que, como establece la disposición transitoria XI de la Constitución, llevará consigo una consulta popular y posterior Referendo.

Sobre el tema, el Titular de Justicia, Oscar Manuel Silvera, respondió recientemente, en el espacio televisivo Hacemos Cuba, a las siguientes interrogantes de la población: ¿se avanza en el anteproyecto de la referida ley?, ¿quiénes trabajan en ese texto?, ¿qué otras cuestiones incluye además del matrimonio?, ¿cómo será el proceso para su aprobación?

Sí se avanza en la conformación del anteproyecto de ley, aseguró el Ministro y agregó que labora en él un grupo de directivos y especialistas de alta calificación.

Integran ese equipo la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Bufetes Colectivos, Fiscalía y distintas universidades, entre otros.

Cumpliendo el mandato de la Constitución, está previsto que en diciembre de 2021 la Asamblea Nacional apruebe un Código de las Familias, fruto de la consulta popular y de análisis previos con los diputados, y se decida entonces la fecha del Referendo.

De acuerdo con el Ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera, es cierto que el Código definirá el matrimonio, pero no puede simplificarse esa ley, como norma codificadora y trascendente, solo a dicho concepto.

Existen otros importantes temas a revisar, como los tipos de familia, relaciones paterno-filiales, tutela, adopción y régimen económico del matrimonio, por citar algunos ejemplos.

El Código de Familia vigente, no hay duda, fue progresista en su momento y lo sigue siendo. Ahora, de cara a la nueva disposición, se determina qué aspectos conllevan actualizaciones y precisiones necesarias.

