Emilio Bacardí Moreau: un cubano excepcional

175 años se cumplen del natalicio de Emilio Bacardí Moreau en Santiago de Cuba, cuna de importantes personalidades de nuestra historia, música y cultura.

Este santiaguero excepcional prestó múltiples servicios a la Patria; por ella sintió, batalló y murió. La historia lo recuerda como alcalde de Santiago de Cuba luego del fin de la dominación española en 1902.

Emilio Bacardí fue poeta, dramaturgo y novelista.

Sus novelas Vía Crucis y Doña Guiomar dan fe de su calidad narrativa, al igual que los 10 tomos de Crónicas de Santiago de Cuba, que integran una recopilación insustituible de documentos e informaciones desde la fundación de la villa por Diego Velázquez; y valioso son también sus libros Florencio Villanova y Pío Rosado, ambos de tema biográfico.

