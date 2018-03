El periódico de Martí

Por: Oscar Ferrer

La labor periodística de José Martí fue intensa y abarcadora. Comprende sus encendidos y esclarecidos artículos revolucionarios, pero también sus apuntes de viajes, sus crónicas sobre diversos temas, entre ellos, el arte, así como sus escritos sobre filosofía, educación y religión.

Su ejercicio del periodismo le permitió hacerse presente en las páginas de numerosas publicaciones, y el primer periódico que dirigió fue La Patria Libre, cuyo inicial y único ejemplar fue el del 23 de enero de 1869, en el cual apareció el drama Abdala, escrito por él cuando no había cumplido aún los 16 años.

Pero la obra cumbre en el ámbito periodístico de Martí fue Patria, que bajo su conducción e iniciativa comenzó a publicarse el 14 de marzo de 1892.

En menos de 7 años vieron la luz los 522 números que publicó Patria, que primero salió una vez a la semana y, a partir del 5 de octubre de 1895, se convirtió en bisemanal, hasta su último ejemplar, de fecha 31 de diciembre del 98, 10 días después que Tomás Estada Palma dispusiera su disolución, así como la del Partido Revolucionario Cubano.

El periódico contó con artículos de fondo, redactados por el propio José Martí, aunque la mayor parte de ellos aparecían sin su firma.

Más de 300 personas, de Cuba, Puerto Rico y otros países, escribieron para las páginas de Patria.

Muy merecido resulta que la fecha del nacimiento del periódico de Martí marque el Día de la Prensa Cubana.

