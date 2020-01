El alcohol enferma los huesos

De acuerdo con un estudio científico, dado a conocer en Estados Unidos, el alcohol induce pérdida de masa ósea y predispone a los bebedores a tener un mayor riesgo de fracturas.

Además, el consumo de esa sustancia también impide que se forme nuevo hueso, lo cual hace que la recuperación de las fracturas sea más lenta en las personas que ingieren mucho alcohol.

El mantenimiento de un hueso sano en los adultos se produce mediante un proceso llamado “remodelación ósea”. Durante toda la vida adulta, en varias partes del esqueleto, pequeñas porciones de hueso viejo son eliminadas por unas células, mientras que otras se encargan de crear el hueso nuevo.

En las personas sanas, esas dos acciones deben tener un balance adecuado, para que no haya una pérdida neta de hueso. Sin embargo, en quienes beben alcohol en exceso, dicho balance puede estar alterado.

Investigadores de la Universidad de Nebraska, en Estados Unidos, detectaron que el alcohol produce una enfermedad ósea porque favorece la pérdida de hueso, con lo cual aumenta el riesgo de fractura y, además, impide que la reparación del hueso sea la correcta.

Por otro lado, la osteoporosis producida por el alcohol es diferente de la que aparece en mujeres post-menopáusicas, ya que mientras en ellas lo que ocurre es un aumento en la remodelación ósea, en los alcohólicos se aprecia una disminución.

Por último, el alcohol también produce anormalidades en la médula ósea, donde la proporción de células grasas es mayor. Los bebedores de alcohol en exceso pierden parte de ese tejido graso, lo que puede alterar la formación de las células sanguíneas.

Los autores del estudio insisten en la importancia de no consumir bebidas alcohólicas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.