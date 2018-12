Dos grandes actores argentinos

Por: Gladys Ramos Leal

Guillermo Francella y Luis Brandoni están entre los actores argentinos más admirados por el público cubano. Ambos coinciden en la cinta de reciente estreno llamada “Mi obra maestra”, donde interpretan respectivamente a un serio corredor de obras de arte y a un alocado pintor de vanguardia de los años 80 del pasado siglo, poseedor de cierto prestigio.

Este último ha caído en el olvido debido a su irreverencia, descuidado vestir y desapego a los patrones establecidos. Francella borda su papel como fiel amigo que no desea perder el talento del artista, a quien profesa gran admiración.

Por su parte Brandoni se convierte en un pintor apartado de los cánones impuestos por la fama, sumiéndose en el alcohol dentro de una ruinosa casa, de la que amenazan con desalojarlo por falta de pago.

Los dos personajes han de fingir la muerte de uno de ellos, para conseguir el inseguro reconocimiento de la crítica.

Luis Brandoni y Guillermo Francella han coincidido dentro de los sets en otras dos oportunidades. La primera fue con el título del año 2003 “Durmiendo con mi jefe”, y la segunda doble alianza se produjo para la cinta “El hombre de mi vida”, también rodada por la televisión argentina 9 años después.

Brandoni nació el 18 de abril de 1940 y Francella el 14 de febrero de 1955. Ambos actores son bien reconocidos en su país y en Latinoamérica, con una hoja de servicios que colecciona buena cantidad de lauros.

Brandoni ha merecido el premio Martín Fierro en tres oportunidades, además de cinco nominaciones al mismo lauro.

Por su parte Guillermo Francella ha obtenido este galardón en SEIS ocasiones. Estos grandes intérpretes se mueven cómodamente tanto en la comedia como en el drama.

Luis Brandoni es recordado por el público cubano debido a su protagónico en la comedia “Esperando la carroza”. La película fue exhibida en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de 1986, con enorme afluencia de público.

Guillermo Francella protagonizó el espacio humorístico-musical-televisivo llamado “Poné a Francella”, que lo hizo famoso en esta Isla.

Los dos intérpretes argentinos nos han visitado. De la filmografía de Brandoni podemos mencionar los títulos “Made in Argentina”, “Seré cualquier cosa, pero te quiero”, “Darse cuenta” y “La guita”.

Francella ha participado en las cintas “Rudo y cursi”, “Un novio para mi mujer”, “Corazón de León”, “El secreto de sus ojos” y “El clan”, entre otras.

Todo esto sin contar la mencionada película “Mi obra maestra”, donde juntos desarrollan todo su talento.

