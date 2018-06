¿Dónde están nuestros vecinos?

La geóloga Adriana Ocampo, directora de programa de la Agencia Espacial de Estados Unidos, ha expresado la posibilidad de encontrar vida extraterrestre durante la próxima década, ya sea en nuestro sistema solar o en la Vía Láctea.

En el universo existen miles de millones de galaxias, se han corroborado más de tres mil quinientos exoplanetas (o sea, planetas que están fuera del sistema solar) y en algunos de ellos deben coincidir los tres ingredientes clave para la vida, esto es: material orgánico, agua líquida y una fuente de energía.

Con esos tres elementos existe potencial para que la vida se dé como la conocemos, dijo la experta… ¡Ojalá sean menos agresivos y más inteligentes que nosotros!

Un equipo internacional de astrónomos calcula que hay unos 160 mil millones de estrellas enanas rojas sólo en nuestra galaxia, lo que nos lleva a la conclusión de que existen decenas de miles de millones de planetas rocosos como la Tierra en la Vía Láctea.

Se cree que probablemente haya cerca de un centenar en las vecindades del Sistema Solar, y se encuentran en la zona de habitabilidad de su estrella; es decir, a la distancia adecuada como para que exista agua líquida y, quién sabe, quizás también la vida.

Astrónomos aseguran que a veinte años luz de la tierra, junto a otros cinco mundos, orbita la supertierra Gliese 581-D, donde suponen que hay agua y condiciones para la vida.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.