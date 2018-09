Por: Mariela Díaz y Patricia Guerra

La Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha designado el 29 de septiembre como el Día Mundial del Corazón.

Actualmente, esa organización celebra en más de 100 países eventos que ayudan a hacer conciencia sobre los problemas cardiovasculares entre ellas, el infarto de miocardio y el accidente cerebro vascular que cobran en el mundo 17, 1 millones de vidas al año.

Promover y facilitar estilos de vida saludables requiere de la existencia de condiciones que faciliten el acceso a alimentos frescos, naturales y entornos seguros para la actividad física.

La Organización Panamericana de la Salud reconoce la importancia de impulsar políticas efectivas para reducir la ingesta de sal, y avanzar en la prevención y control del tabaquismo.



