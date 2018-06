Desarrollar la agricultura es la meta

La preparación del sector cooperativo campesino para la implementación del sistema tributario fue tema de análisis del VII Pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

El Segundo Secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura, reconoció que el proceso marcha de manera positiva y llamó a continuar explicando a cada productor la necesidad del pago de esos impuestos para el desarrollo de la agricultura.

Afirmó que es necesario lograr niveles productivos que permitan la sustitución de importaciones y disminución de precios de los productos agrícolas, lo cual será posible aplicando la ciencia y la técnica, pero para ello, enfatizó, hace falta presupuesto. Y es a partir de la contribución y esfuerzo de cada uno que se obtendrá, resaltó

Explicar se hace necesario

Muchas son las interrogantes que ante la nueva medida de la imposición de tributos en el sector agropecuario se han generado, sin embargo en el VII Pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, quedó claro el apoyo del campesinado cubano a la tarea.

El pinareño Rogelio Obtusa, miembro del Comité Nacional de la organización, refirió que una vez más los productores cubanos darán el paso al frente, pero para ello, expresó, es vital fortalecer el papel de las cooperativas.

Igual criterio compartió Yuleidis Menéndez, quien aseguró que son las juntas directivas las responsables de acompañar el proceso y prepararles la declaración jurada a cada uno de los socios. Mientras el tunero Juan Guerra, enfatizó en la necesidad de que a cada productor se le explique que esos pagos irán dirigidos al desarrollo de la agricultura.

Un aporte vital

“Es necesario que los productores entiendan que los impuestos no tienen un fin recaudatorio, sino que buscan incrementar la producción”, afirmó Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, (ANAP), en el VII Pleno de la organización.

Explicó a los presentes la importancia de conocer que los pagos se harán a partir de los ingresos productivos y aquellos que menos obtengan no quedarán desamparados, pues contarán siempre con el apoyo del Estado. Por su parte el Viceministro Primero de la Agricultura, Julio Andrés García, aseguró que esas contribuciones permitirán continuar desarrollando el sector, lo que redundará en mayores volúmenes de producción. Además, refirió, posibilitará incrementar la contratación de las producciones y mejorar su calidad de las mismas.

Tributos en el sector agropecuario

Tres son los nuevos tributos que se aplicarán en la rama agropecuaria en nuestro país. El Jefe de la Comisión Agroalimentaria de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Ramón Aguilar, explicó en el VII Pleno de la organización que estos son: el impuesto sobre tierras ociosas, que se aplicará a principios del mes próximo, inicialmente en las provincias de Pinar del Río y Cienfuegos.

El impuesto sobre los ingresos personales en el sector cañero y por utilidades en el sector cooperativo y campesino. Esos dos últimos, señaló, se implementarán a partir de enero del 2019.

Aguilar refirió que desde el mes de abril se han ido realizando seminarios en todas las provincias, con el fin de que cada productor entienda la necesidad de pagar esos impuestos para contribuir al desarrollo de la agricultura en la Isla.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.