Cultura y patrimonio

El Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal, destacó que la preservación del patrimonio cultural es una de las más intensas preocupaciones de las naciones, ya que se trata de la conservación de la identidad, de los rasgos que definen a cada comunidad, a cada continente, a cada país.

Precisamos sobre su importancia como expresión o testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza.

Por lo que podemos dar cuenta de la existencia de un patrimonio tangible y uno intangible.

El primero lo constituyen los inmuebles, la arquitectura, las pinturas, los libros… todo aquello que tiene una expresión física concreta; el segundo lo forman las tradiciones, las costumbres… todo aquello que parte de la subjetividad identitaria que permite vincular el objeto al contexto.

La Gestión del patrimonio cultural en Cuba es uno de los procesos pilares de la política cultural del Estado cubano.

Abarca todos los elementos para una política de gestión sustentable en su acepción más amplia (social, económica, ambiental y patrimonial), es decir, aspectos como identificación, protección, manejo, promoción y trasmisión a las nuevas generaciones que son palpables dentro del espectro de objetivos de la política cultural del país.

Aspectos como diversidad cultural y natural, historia y cultura, son rasgos que definen la dimensión y excepcionalidad del patrimonio cultural y natural de una nación.

Sus particularidades geomorfológicas, clima y posición geográfica por una parte, y su cultura de raíces autóctonas, europeas, africanas y asiáticas, por otra, son fundamentales para el florecimiento de un legado cultural relevante.

