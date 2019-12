Cuba, territorio libre de neoliberalismo

Mientras en Latinoamérica las protestas contra el neoliberalismo siguen en las calles, Cuba enfrentó un año desafiante y tenso por la hostilidad de Estados Unidos, pero lo hizo en paz y unidad ciudadana.

Para la Isla inició el 2019 con un devastador tornado que dañó viviendas, hospitales, templos, escuelas y centros productivos en cinco municipios de La Habana.

Empezaba además un calendario en el que Estados Unidos escaló su espiral de agresiones, con saña redoblada, medidas de hostilidad inéditas y escollos que parecían insalvables para la pequeña ínsula caribeña.

Se cancelaron, restringieron o prohibieron, cruceros, vuelos, remesas, servicios médicos, financiamientos, transportación de combustible y seguros; asimismo, las cortes federales se abrieron para recibir querellas contra Cuba y empresas de terceros países al activarse el Título III de la Ley Helms-Burton.

El bloqueo estadounidense este año se reafirmó como el principal obstáculo al desarrollo de Cuba, incluso cuando provocó desabastecimiento de combustible, por lo que hubo que detener actividades productivas, ralentizar otras y realizar ajustes que incluyeron el aseguramiento de los servicios básicos a la población.

Junto a las medidas gubernamentales para afrontar la coyuntura energética estuvo la participación del pueblo, incluso con iniciativas a nivel local.

El presidente de la República Miguel Díaz-Canel comentó que en otras latitudes las primeras decisiones de gobierno neoliberales habrían sido los despidos, aumento del precio de combustibles, alimentos y otros rubros, todo lo que ha provocado las recientes protestas.

Mientras tanto, Cuba restañaba los daños del tornado, embellecía su capital en sus 500 años y sorteaba las trabas que constantemente aparecían desde Washington.

