En Cuba el dolor sigue intacto

Recordando con profundo dolor el horrendo crimen de Barbados, el 6 de octubre de 1976, Cuba se encuentra una vez más de luto.

Ocurrido hace 42 años, ese suceso tuvo como cabecillas a los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila, asalariados del imperio de Estados Unidos.

La comisión investigadora y el perito cubano Julio Lara Alonso demostraron que la aeronave cayó al mar debido a dos explosiones; la segunda de ellas en el baño trasero de la cabina de pasajeros, que ocasionó el derribo de la nave.

Como consecuencia de ese acto terrorista perdieron la vida 57 cubanos, 11 guyaneses y 5 coreanos.

Entre los pasajeros que perecieron en el abominable atentado se encontraban integrantes del equipo juvenil de esgrima de la Isla, los que compitieron exitosamente en el Campeonato Centroamericano y del Caribe.

A propósito del crimen de Barbados se estableció el 6 de octubre como Día de las Víctimas del Terrorismo, una jornada para exigir que cesen la impunidad y las acciones violentas contra la Isla.

El reclamo de justicia del pueblo de Cuba siempre ha sido constante y sistemático, y esa es una batalla de la que nunca nos cansaremos.

La mejor manera de rendirles homenaje a las víctimas es recordar quiénes fueron, tanto los atletas como los tripulantes del avión, de manera que sigan siendo referencia para las actuales y futuras generaciones.

En Cuba, cada año se realiza la tradicional peregrinación en el cementerio Cristóbal Colón, adonde acuden familiares de las víctimas, esgrimistas y población en general.

Además, en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado, de La Habana, deportistas y entrenadores repudian el vil asesinato.

