¿Conoce las propiedades de la sábila?

Una de las plantas más apreciadas por los beneficios que aporta a la salud es la sábila, también conocida como aloe vera.

Tiene un extenso contenido nutricional que incluye vitamina A, C, E y B 1, B 2, B 3, B 6 y B 12, ácido fólico, minerales y otros. Entre las bondades de la sábila se encuentra que es calmante, cicatrizante, humectante y regeneradora, tiene propiedades anti-inflamatorias ideales para reducir problemas como el acné, y es depurativa, desintoxicante y favorece la digestión.

También funciona como un potente antiviral y contiene muchos aminoácidos, tales como el ácido glutámico, ácido aspártico, alanita, arginina, glicina, entre otros.

Varios estudios han llegado a la conclusión que esa planta regula la glucosa del organismo y por eso ha sido considerada como un antidiabético.

Tiene propiedades que ayudan a reducir el colesterol y mejoran la circulación.

La sábila aporta gran cantidad de enzimas, tales como amilasa, lipasa, fosfatasa, entre otras, y se considera un suplemento dietético.

Entre sus bondades se encuentra que funciona como antihistamínico y actúa como dilatador de los bronquios. Es ideal en problemas respiratorios y reduce notablemente los síntomas del asma.

Contiene 22 aminoácidos, de los cuales 8 son imprescindibles en el organismo. Sus propiedades depurativas son ideales para limpiar al cuerpo humano de todo lo que no necesita y además ayuda a eliminar la grasa que se acumula en ciertas partes de nuestro organismo.

Las propiedades de la sábila son muy extensas y ofrecen muchos beneficios que podemos aprovechar por medio de su uso externo o su consumo.

Esa poderosa planta es utilizada para tratar pacientes con esguinces, torceduras, artrosis o artritis.

