Congreso Campesino en Armas, portada de la Revolución

La mañana del 21 de septiembre de 1958, en Soledad de Mayarí Arriba, antigua provincia de Oriente, amaneció diferente en las serranías de la Sierra Maestra.

Dirigido por el Comandante Raúl Castro Ruz, entonces jefe del Segundo Frente Oriental Frank País, se inauguraba el Congreso Campesino en Armas con la participación de más de 200 delegados.

Días antes, la organización civil y administrativa de ese frente guerrillero eligió al Comité Regional Agrario, presidido por Pepe Ramírez, destacado luchador por los derechos de los campesinos en las montañas cubanas.

Esa agrupación estructuraba las diferentes asociaciones de agricultores y proletarios agrícolas de la zona. Una representación femenina también participó, encabezada por Vilma Espín.

Largas discusiones y amplios debates se dieron en el Congreso Campesino en Armas en las serranías orientales en 1958.

El decursar del tiempo demostraría que esa reunión en Soledad de Mayarí Arriba era el antecedente de la Reforma Agraria que acometería el Gobierno revolucionario tras el triunfo rebelde.

Y más adelante aseveró: El principal objetivo de los campesinos debe ser (…) forjar y mantener la unidad. He aquí lo principal, si queremos lograr el triunfo y conquistar nuestras demandas.

Con el Congreso Campesino en Armas el hombre del campo logró sus derechos sobre la tierra.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.