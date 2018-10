Un collar no es siempre un ornamento

La Asociación de Cubanos en Defensa de los Animales, CEDA, sugiere a los dueños de mascotas, sobre todo de perros, que identifiquen a sus animales para que puedan ser devueltos en caso de pérdida.

Para ello lo recomendable es dotarlos de collares identificados con el nombre del animal y del propietario, así como su dirección y teléfono.

Para confeccionar el collar se pueden reutilizar materiales de viejos como bolsos, correas, cintos… Recuerde que ese aditamento debe ser cómodo de llevar.

Los perros de raza grande pueden usar collares de una pulgada de ancho, mientras que un ancho de unos 2 centímetros es adecuado para los medianos, y los collares para perros pequeños deben tener un ancho aproximado de media pulgada. ¡Protege a tu mascota!

