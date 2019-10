Espacio genuino para la identificación de oportunidades de negocio, la consolidación de vínculos comerciales y la exploración de nuevos mercados, la Feria Internacional de La Habana está próxima a abrir sus puertas, del 4 al 8 de noviembre, en el recinto ferial de Expocuba.

En esta, la trigésimo séptima edición, más de 50 países y 14 delegaciones oficiales participarán, expresión de cuánto se ha afianzado la cita como escenario fértil de intercambio, a pesar de las restricciones del bloqueo, recrudecido por la actual administración estadounidense.

Otra vez tendrá lugar el Foro de Inversiones, escenario para presentar una nueva versión de la cartera de oportunidades de negocios con capital extranjero.

Y como elemento novedoso, en el pabellón cubano expondrán empresas de todas las provincias del país, muestra del marcado interés por promover las exportaciones.

Concebida como la plaza multisectorial más importante de Cuba, la Feria Internacional de La Habana se realiza ininterrumpidamente desde 1983.

Se inició en el reducido espacio expositivo del Palacio de Convenciones; luego, en 1987, pasó para Pabexpo, y dos años después a Expocuba, donde se realiza desde entonces.

Cada año convergen expositores, compradores y especialistas de todos los sectores de la economía cubana, así como una amplia y variada muestra comercial de los cinco continentes.

A pocas jornadas de un nuevo comienzo, Expocuba se alista para presentar al mundo las potencialidades del país. Así es la Feria Internacional de La Habana: una cita siempre promisoria a la que, a pesar del bloqueo, muchos vienen para presentar sus mejores galas y concretar buenos negocios.

