Cerrando puertas a la impunidad

Acceder a una información veraz que posibilite elegir conforme a las necesidades, expectativas, deseos y preferencias, es derecho de cada consumidor, destaca Marisel Rojas, Especialista Principal en la Unión de Comercio y Gastronomía de La Habana.

Sostiene que, precisamente, la falta de información de dependientes a clientes constituye una insatisfacción reiterada, a lo que se suma la aún insuficiente preparación de quienes atienden directamente al público.

Marisel Rojas explica además que al recibir una queja, la Unión de Comercio y Gastronomía de La Habana procede a investigar el asunto en cuestión, y si este da CON RAZÓN, se solicita a las autoridades una medida contra los transgresores. Más adelante no se pierda una entrevista sobre el tema al Vicefiscal Jefe Provincial de la capital, José Luis Reyes.

