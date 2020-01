Catástrofe ecológica

¿Acaso duda usted de las consecuencias visibles del cambio climático? Remitámonos entonces a ese continente que alberga una gran biodiversidad y que hace apenas una semana fue devastado por incendios.

En Australia perdieron su vida millones de animales endémicos, pero su biota, única y diversa, vive en amenaza constante por las actividades humanas y la introducción de especies exóticas. Aunque es cierto que el país siempre ha tenido incendios forestales, en este año que recién inicia el fuego se ha incrementado.

Diversos medios de prensa en el mundo continúan publicando datos estremecedores: más de mil 500 viviendas fueron destruidas, y solo en Nueva Gales del Sur, en el sureste de Australia, se quemaron 4 millones de hectáreas.

Esa cifra supera en más de 4 veces el territorio que ardió en la Amazonía durante el pasado año.

Según explican algunos científicos internacionales, la causa inmediata de los incendios en Australia es el clima, un fenómeno conocido como dipolo del Océano Índico, que ha intensificado un período de calor y sequía.

Las llamas han sido devastadoras tanto para las familias de las zonas afectadas, como para la vida silvestre, hallándose entre las especies de animales autóctonas más dañadas los marsupiales, canguros y koalas, entre otros.

Además de todos esos daños, la Organización Meteorológica Mundial, alertó que los incendios forestales en Australia expulsan contaminantes que afectan la calidad del aire, lo que impacta nocivamente en la salud.

Pero en todo este batallar por la vida, en medio del calor, miles de bomberos profesionales y voluntarios de varios países, han dado su paso al frente en los esfuerzos de rescate y evacuación.

