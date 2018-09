Carolina Dieckmann: amor a primera vista

Por: Teresita Jorge

Carolina Dieckmann, la intérprete de Teodora Bastos da Silva Pereira en Fina Estampa, nació el 16 de septiembre de 1978 en la ciudad de Río de Janeiro.

La modelo y primera actriz figura en calidad de invitada en el selecto elenco de la telenovela brasileña que, con dirección general de Wolf Maya, transmite la televisión cubana.

Dieckmann ha recibido numerosos elogios por su desempeño en Fina Estampa y en otros culebrones como Mujeres apasionadas y Señora del destino, que la han colocado en la actualidad entre las actrices más solicitadas de Brasil.

El guionista Aguinaldo Silva intuyó que el papel de Teodora le iría al dedillo a la blonda carioca, y ella por su parte confiesa haberse entusiasmado con el frívolo personaje, algo que sin duda considera muy parecido al amor a primera vista.

Carolina Dieckmann, intérprete de Lazos de familia y Cobras y lagartos, entre otras telenovelas de gran impacto en América Latina, dice que se siente feliz como ama de casa.

Ella afirma que le gusta el calor hogareño junto al director Tiago Worcman, con quien está casada desde hace más de diez años. La fama de Carol, como la llaman sus amigos, es fruto de su perseverancia y estudio, como aconteció con su personaje de Teodora en Fina Estampa.

El guionista Aguinaldo Silva, dijo de Carolina Dieckmann, magistralmente asida a la piel de Teodora, que es una de las grandes actrices de su generación.

El personaje me trajo mucha alegría y representó un momento muy especial en mi carrera, dijo la artista. Asegura que en la vida real detesta la frivolidad de Teodora.

Mi secreto de belleza es mantenerme siempre alegre, asegura la actriz, quien se considera una mujer feliz.



