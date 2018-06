Carlos Gardel: el zorzal criollo

Por: Teresita Jorge

Carlos Gardel fue compositor, actor y singular cantante de tangos cuya deslumbrante carrera puso fin un accidente de aviación acaecido el 24 de junio de 1935.

Aunque Argentina y Francia se disputan su lugar de nacimiento, lo cierto es que el Zorzal Criollo vivió desde niño en Buenos Aires junto a la madre, Berthe Gardés, quien emigró de Francia sola y desamparada junto al pequeño.

Cuentan los que lo conocieron que era un muchacho vivaracho y simpático, temperamental e irascible, y que realizó una serie de oficios que le permitían sobrevivir y ayudar a su progenitora.

Empezó a cantar a los 17 años, y debido a su timbre muy peculiar y agradable pronto devino popular en los escenarios donde se presentó llevando en sus melodías una expresión nostálgica y sentimental a los corazones enamorados que lo caracterizó de por vida.

En 1911 Carlos Gardel formó un dúo con el cantor uruguayo José Razzano, quien, según periódicos de la época, lo convirtió en el acontecimiento musical de esa década. Más tarde pasearía su arte por toda Latinoamérica y Europa.

A su atractiva voz se unía un llamativo físico que transparentaba alegría cuando en su intimidad solía ser un hombre triste y retraído. Volver y Mi Buenos Aires querido fueron algunos tangos célebres con que el cantor hechizo a multitudes.

Seis días antes de su muerte, en el accidente de aviación que tuvo lugar en Medellín, Colombia, refirió al diario El Nacional detalles de sus amores. He amado muchas veces en mi vida y conservo de ello gratísimos recuerdos, como que en todos mis amores he sido feliz, dijo Gardel.

En todos mis amores he querido de diferente manera según el temperamento de la chica, las circunstancias y el ambiente, aseguró el admirado intérprete.

El 24 de junio de 1935 un desastre aéreo puso fin a la vida de Carlos Gardel, por entonces en el auge de la carrera y la fama.

El cantor rodó en París y Nueva York melodramas salpicados de canciones, como los ha calificado el crítico Joel del Río. Cuesta abajo y El día que me quieras parecen ser, según encuestas, las cintas de mayor gusto en la preferencia del público.

Aunque no fue un destacado actor, la voz y presencia física de Gardel atraía multitudes que todavía, actualmente, lo recuerdan. El innato sentimentalismo del que dotaba a los tangos, entre estos Guitarra, Guitarra mía y Por una cabeza lo acompañaron en la vida y más allá de la muerte.

A 83 años de su trágica desaparición física se acrecienta su figura que ha devenido una de las más grandes leyendas de todos los tiempos.

