Calor del celular reduce fertilidad en hombres

Exponerse al calor de dispositivos como celulares y computadoras o desarrollar trabajos en donde se esté expuesto a solventes, pesticidas y metales pesados, puede reducir entre un 25 y 35 por ciento la fertilidad en hombres.

Quienes tienen el celular en el bolsillo y se exponen a ese calor por al menos 8 horas pueden ver afectada su fertilidad en algún grado, señaló un estudio reciente.

Ese problema, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, afecta al 8 por ciento de las parejas en el mundo, mientras que en América Latina se estima que la cifra ronda el 20 por ciento.

En algunos casos, enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión y obesidad, influyen en que los hombres produzcan un bajo número de espermatozoides o disminuya la calidad de estos, pero mayormente estos factores se afectan por hábitos sociales que se pueden cambiar.

