Bondades naturales

Llegó el verano, y con él las vacaciones, los paseos al aire libre, la playa; pero también las altas temperaturas y el intenso sol. Por tal razón, le traemos una ideal receta para eliminar las manchas ocasionadas por el candente sol.

Para la preparación del remedio solo se requiere de 3 cucharaditas de bicarbonato de sodio, 4 de agua hervida y 3 gotas de jugo de limón. Una vez mezclados todos los elementos, aplique la mascarilla lograda por la zona afectada.

Déjela actuar durante 10 minutos. Pasado el tiempo establecido, retírela con agua tibia. Recuerde que como se emplea el limón no debe exponerse al sol sin antes haberse lavado la epidermis, ya que el efecto podría ser contrario al deseado.

Tenga en cuenta que todos los procedimientos que tienen que ver con manchas son un poco lentos, solo debe tener constancia y funcionará.

