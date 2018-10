Bondades naturales

Si bien en la actualidad la industria cosmética ofrece millones de productos, las alternativas naturales se están ganando un lugar como favoritas a nivel internacional, debido a que no utilizan químicos agresivos y están al alcance de todos.

Por tal razón, le traemos una receta casera que le ayudará a combatir las arrugas, cicatrices y acné.

Para lograr esa fórmula solo va a necesitar utilizar un aguacate, un plátano, una cucharadita de aceite, y otra de jugo de naranja o jugo de limón; esta composición produce suficiente máscara para dos personas.

El primer paso es mezclar todos esos ingredientes, una vez lograda la fórmula aplíquela sobre su rostro, déjela actuar durante 15 minutos, después del tiempo establecido enjuague su cara con abundante agua.

El tratamiento puede ser repetido dos veces por semana.

