Bondades naturales

Todos conocemos de los innumerables beneficios que nos proporciona el Bicarbonato de Sodio, ya sea para la salud, como limpiador para el hogar o como producto de belleza.

Por sus disímiles beneficios le traemos una receta casera a base de este producto que le ayudará a eliminar los círculos oscuros, que suelen aparecer debajo de los ojos debido a la falta de sueño o el cansancio.

Para preparar este remedio solo usted necesita de un vaso de agua o de un té de manzanilla y una cucharada de bicarbonato de sodio.

El primer paso es unir esos dos ingredientes, una vez mezclados pase a aplicarlo con un algodón por debajo de sus ojos, déjelo actuar por 15 minutos, pasado el tiempo establecido lave su rostro con agua fría y notará que las ojeras o círculos negros desaparecen casi por completo.

