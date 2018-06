Balón mundial en Rusia

Muy pronto se acaba la espera de cuatro años para quienes tienen a los goles como centro de la actividad deportiva.

La Copa Mundial de Fútbol en varias ciudades rusas arranca el 14 de junio y por espacio de un mes las 32 selecciones involucradas lucharán por un título que ha sido privativo hasta hoy de solo ocho naciones: Brasil, España, Argentina, Italia, Alemania, Inglaterra, Uruguay y Francia.

Nombres como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a mover la polémica a partir de cuánto puedan liderar a sus formaciones en lo que debe ser la última lid universal para ambos.

El costo organizativo de la justa se ha considerado uno de los más altos de todos los tiempos, sobre todo por el tema de seguridad; mientras pocos especialistas se atreven a dar más de cuatro favoritos al trono, al tiempo que vaticinan un número mayor de resultados sorpresivos en el evento.

De los 736 jugadores inscritos para la Copa Mundial de Fútbol en Rusia ya se conocen varios detalles o notas curiosas.

El jugador de más peso en la lid será el panameño Román Torres, autor del gol que le dio la clasificación a su equipo ante Costa Rica.

En la acera contraria, con 59 kilogramos, los futbolistas más livianos serán el marroquí Mbark Boussoufa, el mexicano Javier Aquino, y el japonés Takashi Inui.

El más veterano en la venidera lid universal será el portero egipcio Essam El Hadary de 45 años, mientras el croata Lovre Kalinic puede ser considerado como la Jirafa del Mundial gracias a sus 2,1 metros de estatura.

Para finalizar, solo Inglaterra exhibe un equipo conformado por jugadores de la misma liga, lo cual fortalece sus aspiraciones. A disfrutar el Mundial. (Comentó: Joel García)

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.