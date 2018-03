El Sonido Anglosajón de los 80, en un libro

La Habana, Cuba.- En los días capialinos de la 27ma Feria Internacional del Libro tuvo su primera presentación; pero la efectuada en el Centro Cultural Submarino Amarillo, del Vedado, en La Habana, podría catalogarse de especial. La atmósfera; el espíritu del espacio, le resultaron consustanciales al volumen Una década de música: el sonido anglosajón de los 80, de Joao Fariñas, y publicado por la editorial Arte y Literatura.

Continuidad de otro texto del mismo autor y tema, pero que se ajusta a los 20 años precedentes, es una detallada investigación sobre los principales cultivadores de la música anglosajona de la década del 80 del pasado siglo. Recoge los premios de mayor significación que obtuvieron así como sus mejores álbumes y canciones, por lo cual, se pronostica, resultará un libro de obligada consulta para estudiosos y especialistas.

UNA MÚSICA QUE NO MORIRÁ

En el Centro Cultural Submarino Amarillo, al presentar el libro Una década de música: el sonido anglosajón de los 80, de Joao Fariñas, el investigador y crítico de música Guille Vilar aseguró que cuando un género es auténtico, como es el caso del Rock, los genes que le dieron origen se transmiten de una generación a otra.

Y siempre que exista alguien tan empecinado como Joao Fariñas, quienes aún están por nacer tendrán a mano sus libros, dijo y agregó: Una década de música: el sonido anglosajón de los 80, concebido como un diccionario, complementa la ausencia de información acerca de los músicos de ese periodo.

Guille Vilar se refirió a la importancia de que cada cual conozca la opinión de un profesional acerca de la figura de su preferencia, para luego estar de acuerdo con ella, o negarla. Pero no debemos aceptar nada acríticamente, dijo, para resaltar el texto de Joao Fariñas.

PORQUE EL ROCK ES PARTE DE NUESTROS SUEÑOS

El mérito de Joao Faniñas es darnos a conocer la información preliminar que una persona debe poseer, para valorar la música que escucha, dijo el escritor Franciso López Sasha.

En el Centro Cultural Submarino Amarillo, a propósito de la presentación del libro Una década de música: el sonido anglosajón de los 80, de Joao Fariñas, Sasha habló sobre los cambios secuenciales del Rock, en cuanto a usos de instrumentos, voces y fusiones con diversos tipos de música.

El Rock creció, pero mantuvo sus células rítmicas de modo que no podía distorsionarse como fenómeno musical, dijo y enfatizó: Este es el camino que siguió el género y también la senda informativa que escogió Fariñas. López Sasha exhortó al joven periodista e investigador a continuar la saga, pues, apuntó: El Rock nos pertenece, porque ha cruzado la historia cultural de nuestro continente.

