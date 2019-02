Aniversario del inicio de la Vacunación Antipoliomielítica en Cuba

Hoy Cuba celebra el aniversario 57 del inicio de la primera Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica.

Cuba fue el primer país latinoamericano en erradicar la poliomielitis, y con la implementación del Esquema de Vacunación Infantil se han logrado eliminar, además, enfermedades como la difteria, el sarampión, la tosferina y la rubeola,entre otras.

A ello se sumará próximamente la vacuna conjugada heptavalente contra el neumococo para la población infantil menor de 5 años, con 7 conjugados contra los serotipos más frecuentes del agente patógeno.

