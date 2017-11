La Habana, Cuba.- En esta oportunidad estaremos hablando de un alimento rico en calcio, proteínas y vitaminas del complejo B: se trata de la leche, muy importante para las primeras etapas de la vida, aunque no todos la toleran bien.

A pesar de sus indudables cualidades como alimento completo, algunos expertos en nutrición advierten sobre ciertos inconvenientes como la presencia de grasas saturadas y colesterol.

Es por ello que se recomienda consumir leche descremada, moderar el consumo de ella y limitarnos en la ingestión de mantequilla y quesos.

En la culinaria, la leche es un producto fundamental para la elaboración de muchos platos, tanto dulces como salados.

En esta ocasión vamos a complacer a Ester Gutiérrez Servallo, del municipio de Regla; a María Antonia Urra, de Güines; y a Antonio Silva, de Marianao, quienes nos han solicitado la receta del flan de leche.

El flan de leche es muy fácil de hacer y resulta un postre del agrado de todos.

Primero escoja el molde y haga el caramelo. Déjelo refrescar antes de echarle la mezcla.

Introduzca en una batidora o en un jarro tres huevos enteros, una pizca de sal, una taza de azúcar refinada, taza y media de leche entera o descremada, una taza de agua y unas goticas de vainilla.

Bata muy bien todos esos productos hasta que estén bien unidos. Vierta la preparación en el molde encaramelado y cierre bien el recipiente para que no le entre agua.

Póngalo en la olla de presión con poca agua. Cuando empiece a echar el vapor coloque la válvula y baje la candela. A los 25 minutos retírelo del fuego.

El flan estará listo si al introducirle la punta de un cuchillo esta sale seca. Enfríelo antes de voltear, y luego… a disfrutar!

