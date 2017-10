El uso del coco en la cocina

Hoy hablaremos del coco, de sus propiedades y múltiples usos. Su agua es rica en hierro y potasio. La masa seca posee carbohidratos y aceites comestibles, que no contienen colesterol.

También aporta fibra dietética, ácido fólico, vitamina B, fósforo y hierro. En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, hay una rica y variada tradición culinaria: desde el sabroso bacán, pasando por el calalú, el frangollo, y muchísimas otras recetas con leche de coco, que son verdaderas delicias.

Coja la masa de coco rallada y échele, poco a poco, agua no muy caliente y exprima bien hasta sacarle toda la leche. Si lo desea, para mayor comodidad, puede hacerlo en la batidora y después colar la mezcla. Los residuos de coco no los bote porque le sirven para cuando haga una panetela u otro dulce.

Con la leche de coco puede elaborar variados platos. Tiene la ventaja que si preparó en demasía, puede guardarla en congelación.

En el minuto anterior explicamos cómo obtener la leche de coco, con la que podemos elaborar variadas recetas, entre ellas la de unos sabrosos frijoles. La receta baracoense es con frijoles caballeros, una variedad de grano muy apetitosa y que abunda en ese territorio oriental. Pero si no los tenemos pueden utilizarse judías.

Lo primero es ablandar bien el grano, después colarlo y hacerle un buen sofrito. Esto lo ponemos en una cazuela honda con la leche de coco y dejamos cocinar a fuego moderado unos 15 minutos.

También le recomendamos esta preparación que resulta agradable hasta para desayunar: ablande boniatos y páselos por la batidora con leche de coco y azúcar al gusto y obtendrá un sabroso atol. Para un delicioso refresco, triture dos tazas de masa en un litro de agua de coco y azúcar y a…disfrutar.

