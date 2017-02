Radio Reloj es la referencia noticiosa de Cuba

En estos 70 años, Radio Reloj ha estado junto al pueblo en los más diversos escenarios y acontecimientos. Con su inmediatez y veracidad se ganó el prestigio de todos sus oyentes y es por ellos que seguimos perfeccionando nuestro trabajo. Por tanto, en este espacio dedicado al aniversario 70 de la emisora, no podía pasar por alto la voz de quienes nos escuchan.

Si es noticia la tiene Radio Reloj, así dice un eslogan de la emisora y yo opino lo mismo porque Reloj se ha caracterizado por ser una referencia noticiosa que informa sobre los acontecimientos más trascendentales en Cuba y en el mundo, aseguró el doctor Alejandro Roque, jefe de la sala de trasplante del Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas, CIMEQ.

Voy a hacer una anécdota, agrega, la madrugada del 26 de noviembre, me llaman a la casa para darme la noticia del fallecimiento de nuestro Comandante en Jefe. Lo primero que hago es poner el televisor para verificarlo, pero estaba con la programación habitual. Entonces pongo Radio Reloj, en ese momento no estaban dando la noticia, pero después de la hora los locutores decían la frase del Apóstol: “La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida”. Y así fue como supe que era verdad.

Para el doctor Roque, Radio Reloj es un sello de identidad de nuestro país al que tenemos que acudir no solo por la hora minuto a minuto, sino por las informaciones y la veracidad de las noticias.

La Revista Semanal es uno de mis espacios preferidos. Con ella, y fundamentalmente con Lacónica Crónica, disfruto los domingos, ya que las informaciones resultan más atractivas pues están contadas de una manera diferente.

En mi casa, el despertador está programado para que suene a las 6.30 con Radio Reloj porque considero que estar informado desde temprano es fundamental. Pienso que esa radiodifusora continuará en la preferencia del público cubano porque ha sabido ganarse el respeto de todos en estos 70 años.