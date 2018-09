Voleibolistas cubanos logran cupo mundialista

La selección masculina de Cuba ganó este sábado el Campeonato de Voleibol entre menores de 21 años para Norte, Centroamérica y el Caribe, con sede en La Habana.

Los anfitriones ganaron 3 sets por 0 a los dominicanos, con liderazgo de José Carlos Romero, autor de 16 puntos; este éxito les brindó la única plaza del torneo para el Mundial de la categoría, que se realizará el próximo año en una sede por definir.

Mientras, la selección masculina élite cayó 1 set por 3 frente a Argentina en semifinales de la Copa Panamericana con escenario en México, aunque fue esa la evidente estrategia del director Tomás Vives.

El técnico varió a sus hombres, pues ya logrado el objetivo de clasificar a los Juegos Panamericanos del próximo año, ahora la prioridad es el Campeonato del Mundo que se inicia el 10 de septiembre en Italia y Bulgaria.

