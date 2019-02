Vicecanciller cubano se reúne con alta comisionada de ONU

El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, se reunió hoy en ginebra, Suiza, con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El encuentro tuvo lugar a propósito de la participación del vicecanciller en el Segmento de Alto Nivel del 40 período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en el Palacio de las Naciones.

Ambas partes coincidieron en la voluntad de mantener un diálogo respetuoso y constructivo entre Cuba y la Oficina del Alto Comisionado; y destacaron la importancia de seguir trabajando por la promoción y protección de los derechos humanos para todos sobre bases no selectivas ni discriminatorias.

Medina agradeció el trabajo realizado hasta el momento por la Alta Comisionada y expresidenta de Chile, y reiteró la disposición de la nación caribeña de continuar apoyando el desempeño de su mandato

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.