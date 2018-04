Universidad agramontina intercambia con el Lehman College de Nueva York

La Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte realiza, por vez primera, un encuentro científico académico con el Lehman College de la Universidad de Nueva York.

Los lazos entre ambos centros comenzaron hace dos años, con un acercamiento entre las direcciones internacionales de las instituciones y luego la universidad camagüeyana sostuvo un encuentro con los investigadores de Nueva York, Gustavo López y Déborah Sanders.

Yailé Caballero, directora de Relaciones Internacionales del centro agramontino, dijo que a partir de ese momento nació la proyección de acciones conjuntas para el fortalecimiento de la cooperación.

El intercambio se consolida ahora entre los agramontinos y los estudiantes y profesores del centro neoyorkino, que cursan e imparten clases en carreras afines con las ciencias médicas, la química, administración de negocio, finanzas y marketing.

