Teatro del Viento otra vez de estreno

Heaven – Sola – Cubitas es el próximo estreno del grupo Teatro del Viento, adaptación de Freddys Nuñez Estenoz, creador y director de ese prestigioso colectivo de Camagüey, de una pieza del dramaturgo alemán Fritz Kater.

El complejo cultural José Luis Tasende acogerá por 3 días la presentación de la obra, la cual se sirve de la realidad de un pueblo europeo sujeto a profundas transformaciones económicas y sociales, tal como en las últimas décadas ha ocurrido en comunidades rurales cubanas.

De acuerdo a la información publicada por Núñez Estenoz, el contexto donde se desarrolla la puesta en escena resulta un punto de apertura a innumerables fenómenos de esa naturaleza acaecidos en Cuba, a partir de los primeros años del presente siglo.

Teatro del Viento toca temáticas sociales con esta puesta en escena, una línea dramatúrgica muy explorada por su director, quien presentó muy reciente la obra Otoño.

