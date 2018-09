¿Ya pagaste la chapa?.

Hasta el 14 de septiembre último abonaron el impuesto sobre el transporte terrestre, popularmente conocido como pago de la chapa, un total de 228 mil seis personas naturales, lo que representa casi el 70 por ciento del total de obligados.

En diálogo con Radio Reloj, la Directora de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, Arelys Pérez, insistió en sufragar ese impuesto para evitar multas o recargos, pues restan menos de 15 jornadas para la fecha límite el próximo día 30.

Precisó que las provincias con mejores resultados son Sancti Spíritus, Villa Clara y Holguín, mientras entre las más atrasadas figuran La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Pinar del Río y Artemisa.

Sobre cómo marcha el pago de la chapa en personas jurídicas, nos actualiza mañana en el Matutino la Directora de Atención al Contribuyente de la ONAT.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.