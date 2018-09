Volverá Fiesta del Vino del Hotel Nacional de Cuba

La versión 19 de la Fiesta Internacional del Vino del Hotel Nacional de Cuba volverá a inicios de octubre próximo, para ratificar el desarrollo de la gastronomía insular y su relación con el turismo.

Voceros de esa instalación hotelera, agregaron que avanzan los preparativos de esa reunión, la más importante de su tipo en este país y que ocurrirá del 3 al 5 de octubre.

La especialista comercial del Nacional, Yanet Reyes de la Peña, señaló que estarán presentes en el encuentro compañías, empresas y bodegas como Freixenet, Bodegas Torres, Duprasa y Havana Club Internacional, entre otros.

La ejecutiva precisó que el programa del encuentro, cuya principal sede será el Salón 1930, prevé disimiles actividades vinculadas con maridajes de vinos y habanos, degustaciones, catas, presentaciones y exposiciones de las entidades del sector.

