Visitan más turistas Museo de Playa Girón en Matanzas

Matanzas, Cuba. – Como fuente de historia viva de la epopeya del pueblo cubano en la derrota de los invasores yanquis, el Museo de Playa Girón, en el municipio de Ciénaga de Zapata, recibe a más visitantes este verano.

A la institución cultural acuden turistas, en especial los niños y jóvenes, para conocer detalles de la derrota de las fuerzas mercenarias financiadas y preparadas por los Estados Unidos en abril de 1961.

Los visitantes al museo matancero pueden apreciar fotos y pertenencias de los milicianos caídos en Playa Girón, y los avances de ese territorio en más de 6 décadas de Revolución, con el poder soberano del pueblo.

Entre las piezas de valor se encuentra el uniforme de Eduardo García Delgado, joven que perdió la vida y que al morir escribió con su sangre el nombre de Fidel, y los zapaticos blancos de Nemesia Rodríguez.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.