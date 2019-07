Versión de canción cubana impacta en YouTube (+Video)

La Habana, Cuba. – Una singular versión de la canción cubana Veinte años, interpretada por dos niños -Isaac y Nora- impacta en la red social You Tube donde acumulaba hasta este domingo un millón 253 mil 943 visualizaciones.

Los pequeños franceses y de ascendencia coreana, realizan una melodiosa versión de la canción de María Teresa Vera, con el acompañamiento a guitarra de su padre y una sólida interpretación de la trompeta de Issac, pero sin dudas el mayor aporte musical esta en la voz de Nora.

Veinte años es una popular canción escrita en 1935 por Guillermina Aramburu y musicalizada por María Teresa Vera, quien la popularizo junto a Rafael Zequeira e incluida en el repertorio de importantes interpretes como Barbarito Diez, Ela Calvo, Compay Segundo, Omara Portuondo y Diego El Cigala entre otros.

Usuarios de la red You Tube han manifestado su admiración por la interpretación de los pequeños Issac y Nora, quienes aprendieron música bajo la conducción de su progenitor y hoy regalan al mundo esta singular versión de Veinte años.

