Unión de Informáticos de Cuba proyecta su futuro

La Habana, Cuba. – La Unión de Informáticos de Cuba realizará en octubre venidero su Conferencia Nacional, en la que tratará aspectos claves para el desarrollo de la joven organización social.

María Esther Alfonso, vicepresidenta primera de esa entidad, explicó que la cita se celebrará en el Palacio de las Convenciones de La Habana, donde también se analizarán aciertos y deficiencias en los primeros dos años de vida de esa institución.

Enfatizó, además, que dedicarán un espacio a la difusión, debate y aprobación de su reglamento, pues tienen entre sus propósitos enriquecerlo con el aporte creativo de su membresía.

La Unión de Informáticos de Cuba surgió el 7 de marzo de 2016, y agrupa a más de 8 mil profesionales de las tecnologías de la información, la automática y la electrónica de todo el país.

