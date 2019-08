Una opción rápida y segura

La Habana, Cuba. – Como parte del proceso de informatización en Cuba, han llegado a los ciudadanos variadas y útiles propuestas como Tranfermóvil, una interesante plataforma para suscriptores de la red celular.

Esta aplicación permite desde cualquier terminal móvil realizar el pago online de prestaciones públicas, y gestionar servicios de telecomunicaciones utilizando una tarjeta de Telebanca.

De esa manera, para los usuarios será posible pagar los servicios de Electricidad, Agua, Teléfonos e impuestos de la ONAT, y además cuentan con un módulo para consultas de saldo de móvil, planes de Datos, de Voz, y de mensajería, entre otros.

Los Agentes de Telecomunicaciones pueden también hacer uso de esta herramienta para el pago de Factura Telefónica, la recarga de servicios móviles, utilizando un monto prepagado con anterioridad, y la de cuentas permanentes de navegación empleando los cupones Nauta.



