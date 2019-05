Un trabajo consciente por la tranquilidad ciudadana

El programa de actividades de la edición 53 de la Semana Nacional de Protección contra Incendios que se desarrollará del 13 al 19 de mayo, fue dado a conocer hoy en esta capital.

En la reunión, presidida por el Coronel Daniel Chávez Fujishiro, segundo jefe del cuerpo de bomberos, se informó que con motivo de perfeccionar estrategias y preparar a la población, se realizarán por esos días encuentros con entidades estatales, homenajes a bomberos caídos y competencias provinciales.

El día 19 de mayo se hará el cierre de la jornada con la realización de un simulacro nacional, que tendrá por sedes el Combinado Cárnico de Guantánamo, y el hotel Habana Libre en la capital.

En 2018 más del 43 por ciento de los incendios se reportaron en zonas de malezas, y en menor medida en el sector residencial y estatal.

