Turismo en Matanzas se alista para etapa de verano

Matanzas, Cuba. – Con la responsabilidad de ofrecer un buen servicio y precios competitivos para el disfrute del verano, las instalaciones del turismo en Matanzas ponen a disposición de los clientes diversas opciones recreativas.

A ese propósito responden las habitaciones que se encuentran listas, entre casas de recreo y hoteles, con predominio de amplios espacios en la primera línea de playa en el balneario de Varadero.

Ivis Fernández Peña, delegada del Ministerio del Turismo en Matanzas, explicó que en el verano se prevé el incremento de ofertas dentro del polo, lo cual obliga a elevar los estándares de calidad en el servicio.

El balneario de Varadero dispone de unas 22 mil habitaciones, parques, ocio club, marinas, casa de la música, restaurantes y cafeterías con una amplia gama de opciones para el segmento nacional e internacional.

