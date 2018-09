Turismo en Cuba cierra el verano con numerosas propuestas

El Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur) auspició una feria en La Habana para cerrar las actividades del verano 2018, con un paquete de propuestas recreativas.

En el cruce de las calles 3ra y G en la barriada del Vedado en esta ciudad, el Mintur organizó una cita de todas sus entidades con propuestas de playa, naturaleza, vacaciones de cultura e historia, y náutica, entre una amplia gama de proposiciones.

Atractivo encuentro para extranjeros y cubanos en este fin de semana, la actividad constituye una de las tantas de este tipo organizadas por los principales organismos estatales para cerrar las ideas de verano.

Casas rodantes, viajes de senderismo, regiones tanto occidentales como de otras partes de la isla aparecieron en las carpetas para los compradores, junto con mucha música y encuentros recreativos para niños y sus familiares.

