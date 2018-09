Turismo brasileño se hace sentir en Cuba

El mercado brasileño de viajes mantiene una consistente emisión de turistas hacia Cuba, reflejada en los más de 27 mil visitantes de esa nación suramericana llegados a la Isla.

Brasil se mantiene entre los principales 20 emisores de viajeros registrados hasta el mes de agosto, cifra que es un 12, 9 por ciento superior a la alcanzada en la misma etapa del año anterior, aseveró el Consejero de Turismo Mariano Fernández Arias.

La cifra coloca al mercado brasileño como el de mayor crecimiento en el Cono Sur americano y el tercero en volumen de la región, lo que habla de por sí del crecimiento de ese sector turístico.

Por encima del gigante suramericano en cantidad de visitantes a Cuba están Argentina, Chile y Colombia; y aclara la información de Prensa Latina que el principal mercado latinoamericano para Cuba es México.

